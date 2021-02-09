Среднюю зарплату орловцев оценили в 624 литра бензина

9.2.2021 | 9:49 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Опубликован рейтинг доступности бензина. Орловщина — среди аутсайдеров.

В общероссийском рейтинге доступности бензина Орловская область заняла 72 место из 85. На среднюю зарплату один житель региона может приобрести 624 литра АИ-92 в месяц. В январе 2021 года цена топлива этой марки составила 43,86 рубля за литр.

Больше всего бензина россияне могут купить в Ямало-Ненецком округе, Москве и на Чукотке. Меньше всего – в Дагестане и Ивановской области.

Как сообщают официальные данные, в прошлом году бензин дорожал относительно медленно: в январе 2021 года цена топлива АИ-92 составила на 2,9% больше, чем год назад, а это ниже прошлогоднего уровня инфляции.

Эксперты полагают, что сравнительно небольшой рост получили благодаря использованию демпферного механизма, сглаживающего колебания цен при перепадах стоимости нефти – это позволило не допустить рост более чем на 3% почти в половине регионов. Однако при этом сохранилась существенная разница в уровне и динамике цен среди регионов.

Исследование показало, что в январе разница между минимальной и максимальной стоимостью АИ-92 составила примерно 33%. Различия в доходах населения по регионам так же высокие, потому нагрузка на кошельки зависит не напрямую от стоимости бензина, а от ее соотношения с заработной платой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования