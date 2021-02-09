Среднюю зарплату орловцев оценили в 624 литра бензина

Опубликован рейтинг доступности бензина. Орловщина — среди аутсайдеров.

В общероссийском рейтинге доступности бензина Орловская область заняла 72 место из 85. На среднюю зарплату один житель региона может приобрести 624 литра АИ-92 в месяц. В январе 2021 года цена топлива этой марки составила 43,86 рубля за литр.

Больше всего бензина россияне могут купить в Ямало-Ненецком округе, Москве и на Чукотке. Меньше всего – в Дагестане и Ивановской области.

Как сообщают официальные данные, в прошлом году бензин дорожал относительно медленно: в январе 2021 года цена топлива АИ-92 составила на 2,9% больше, чем год назад, а это ниже прошлогоднего уровня инфляции.

Эксперты полагают, что сравнительно небольшой рост получили благодаря использованию демпферного механизма, сглаживающего колебания цен при перепадах стоимости нефти – это позволило не допустить рост более чем на 3% почти в половине регионов. Однако при этом сохранилась существенная разница в уровне и динамике цен среди регионов.

Исследование показало, что в январе разница между минимальной и максимальной стоимостью АИ-92 составила примерно 33%. Различия в доходах населения по регионам так же высокие, потому нагрузка на кошельки зависит не напрямую от стоимости бензина, а от ее соотношения с заработной платой.

ИА «Орелград»