В Орле ликвидирован «склад» ртути

9.2.2021 | 13:22 ЖКХ, Новости

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Вечером 6 февраля орловец обнаружил в мусорных контейнерах возле своего дома большое количество ртутных ламп. Опасные отходы вывезли, однако не так быстро, как хотелось бы.

На выходных житель Орла обнаружил в мусорных контейнерах на улице Маринченко ртутные лампы в коробках — это является явным нарушением правил их утилизации. Горожанин позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и был удивлен, как у него принимали заявку.

«Очень удивили вопросы дежурного, адресованные мне: “Куда нам звонить? Что нам делать?” Конечно, я посоветовал, но крайне не понял предназначение данной структуры и смысл её существования», – написал орловец в социальных сетях.

Однако в городской администрации его слова опровергли, сообщил «Орелтаймс».

«По существу обращения МКУ «ЕДДС города Орла» сообщает, что звонок дежурным был принят корректно, а также взят звонок заявителя. Был проинформирован заместитель главы города Орла – начальник территориального управления Северного района. На 08.02.2021 лампы вывезены организацией обслуживающей контейнерную площадку по ул. Маринченко 18, ЗАО «Чистый город», о чём сообщено заявителю по телефону», – объяснили в пресс-службе администрации.

Утилизация подобных отходов – серьезная проблема для нашего города, ведь далеко не все жители знают, как правильно и безопасно ее осуществить. Пресс-служба городской администрации заявила, что вскоре подготовит на эту тему памятку.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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