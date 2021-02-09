В Орле подорожал минимальный продуктовый набор

9.2.2021 | 15:35 Важное, Новости, Экономика

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Цены на продукты в январе разогнали региональную инфляцию.

В Орловской области на конец января 2021 года стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по региону составила 4151,83 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом декабря 2020 года она выросла на 0,5 процента. Такие данные приводит Орелстат. Цены на продовольственные товары увеличились за январь на 1,1 процента и, по сути, разогнали инфляцию.

В целом в первом месяце текущего года по сравнению с прошедшим декабрем на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,8 процента. При этом по сравнению с январем 2020 года они выросли на 5,8 процента. В Орелстате подметили, что ощутимее всего подорожала плодоовощная продукция – в среднем на 4,2 процента.

При этом цены на виноград и бананы выросли в 1,2 раза, свеклу — на 12,7 процента, репчатый лук — на 10,9 процента, морковь — на 10,2 процента. Кроме того, подорожала селедка соленая — в среднем на 6,7 процента, шоколад — на 5,3 процента, горох и фасоль — на 5,2 процента, овсяные хлопья – на 4,3 процента и куриные окорочка – на 4,2 процента. Утешением для жителей Орловской области может послужить то, что в регионе в январе несколько снизилась стоимость апельсинов и лимонов, куриных яиц и сахара-песка, а также фруктово-ягодных консервов для детского питания.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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