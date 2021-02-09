В Орле сообщили об отключениях воды и света

Сегодня в Орле произойдут плановые отключения водо- и энергоснабжения.

Как сообщает «Орелоблэнерго», 9 февраля по Орлу произойдут плановые отключения электричества:

с 9:00 до 12:00: ул. Приборостроительная, дома 15-21; ул. Октябрьская, 62;

с 14:00 до 17:00: ул. Гуртьева, 14,16,18; ул. Октябрьская, 47а; ул. Сурена Шаумяна, 32-38.

«Орелводоканал» в свою очередь сообщил о приостановке водоснабжения с 9:00 до 13:00 в домах 10, 10а, 13 и 15 по улице Достоевского в связи с заменой пожарного гидранта.

ИА «Орелград»