Еще четверо орловцев умерли от коронавируса, 146 заболели

Количество летальных исходов в регионе достигло 386

За сутки еще четыре жителя Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Количество жертв выросло до 386.

Вместе с тем за день диагноз подтвердился еще у 146 жителей региона, общее число случаев достигло 28 271. Выздоровели 25 214 человек (+157 за сутки).

В России число случаев COVID-19 превысило 4 млн человек и достигло 4 012 710. За сутки прибавилось еще 14 494 больных. С начала пандемии выздоровел 3 516 461 пациент, 78 134 умерли.

ИА «Орелград»