Личные подсобные хозяйства начали массово проверять под Орлом

10.2.2021 | 9:00 Новости, Общество

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Владельцев штрафуют за нарушения правил содержаний свиней.

Как уже писал «Орелград», в Орловской области, как и по всей стране, начали действовать новые правила содержания свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Они были утверждены приказом Минсельхоза РФ. Эти правила ввели жесткие требования к «домашнему свиноводству». Считается, что их выполнение позволит не допустить распространения заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней.

В Территориальном управлении Россельхознадзора сообщили, что проверки соблюдения ветеринарного законодательства в личных подсобных хозяйствах граждан уже проводятся. Так, на территории Орловской области на данный момент их проведено 45 проверок, Курской области – 159. Судя по приведенному ведомством списку, нарушений хватает. Так, зачастую свиньи в ЛПХ оказываются не идентифицированными, то есть их выращивают без учета у ветеринара.

«У свиней, содержащиеся в ЛПХ, не проведены ветеринарные, профилактические мероприятия по предупреждению заразных болезней, в том числе особо опасных (не проводилась вакцинация против АЧС), — говорится в сообщении ТУ Россельхознадзора. – При входе в животноводческие помещения не установлены дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном, опилками или другим пористым эластичным материалом, по ширине прохода и длиной не менее одного метра, пропитанные дезинфицирующими растворами».

Кроме того, в личных хозяйствах не проводятся дезинфекционные мероприятия и исследования кормов для животных на качество и безопасность, а также отсутствуют площадки для биотермического обеззараживания навоза. Конечно, сложно представить, что деревенская бабушка в своем домике будет все это выполнять. Тем не менее, правила введены в действие, а значит, выполнять их придется.

По результатам проведенных проверок на выявленных нарушителей уже составлено 103 протокола, в том числе 37 – в Орловской области Общая сумма наложенных штрафов составила 44 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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