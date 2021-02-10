На Лежнева написали еще одно заявление в прокуратуру

10.2.2021 | 16:14 Новости, Политика

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В нем орловский активист Василий Паскару просит провести проверку по возможным нарушениям КоАП и УК РФ в части оскорбления граждан

Активист города Орла Василий Паскару заявил в прокуратуру на советника главы региона Сергея Лежнева. В заявлении орловец запросил проверку на предмет возможных нарушений КоАП и УК РФ по части оскорблений.

Паскару привел несколько примеров нарушений со стороны Лежнева. Вот некоторые обвинения:

  • назвал орловскую журналистику «хренью»;
  • в споре в соцсетях о полете губернатора в Санкт-Петербург на частном самолете, обозвал оппонента «лошарой» и «упырем»;
  • назвал граждан «навозными жуками» в ответ на критику жителей Орла реконструкции Васильевской улицы;
  • назвал работника скорой помощи Дмитрия Серегина «балаболом» — тот в ответ подал на Лежнева в суд, сочтя это оскорблением.

Кроме того, Паскару упомянул про инцидент с фотографом Дмитрием Жумиком. В своем заявлении активист не просто требует наказать Лежнева, но и оценить его начальника — губернатора Андрея Клычкова. Его бездействие в данной ситуации, по меньшей мере, странно, считает активист.

14 декабря Лежнев опубликовал в социальных сетях пост о двухлетии дочери. Среди комментирующих отметился и Жумик, косвенно оценивая деятельность советника и намекая, что за его дела будет расплачиваться дочь.

23 декабря появилась информация об угрозах со стороны Лежнева и призывах разобраться «на стрелке». Информацию подкрепили скриншотами переписки чиновника и фотографа и видеороликом с фрагментом их беседы. Лежнев же заявил, что Жумик первый вызвал его на «разборки».

Жители Орла советовали фотографу высказать все чиновнику в лицо, однако Дмитрий ответил, что после слов Лежнева встретиться с ним – большой риск. Вскоре СМИ растиражировали конфликт на всю страну, а фотограф написал на советника заявление.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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