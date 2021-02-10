«Орелводоканал» построит водовод за 38 млн рублей

Участок соединит сети на Авиационной и Генерала Родина

Муниципальный «Орелводоканал» за 38 млн рублей построит водовод, который соединит сети на улицах Авиационной и Генерала Родина в Орле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Новый участок водовода обеспечит необходимый резерв мощностей, повысит надежность системы водоснабжения, улучшит качество питьевой воды, обеспечит возможность подключения новых абонентов на территории перспективной застройки», — объяснили в администрации.

Строительство разбили на два этапа. В рамках первого проложат 3,65 км труб. Сначала водовод доведут от Карачевского шоссе до улицы Мостовой на правом берегу Орлика. На втором этапе нужно построить два участка – от левого берега Орлика до улицы Генерала Родина и от улицы Авиационной до Карачевского шоссе.

Благодаря водоводу около 2500 орловцев начнут получать качественную питьевую воду, подчеркнули чиновники.

ИА «Орелград»