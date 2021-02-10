Орловщина оказалась в середняках рейтинга обеспеченности хлебом

10.2.2021 | 13:23 Новости, Экономика

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«Федеральный бизнес-журнал» опубликовал общероссийский рейтинг обеспеченности хлебом. Орловская область – на 25 месте из 85.

«Федеральный бизнес-журнал» обнародовал рейтинг регионов по уровню обеспеченности хлебом. Орловская область заняла 25 место из 85. Всего в регионе действует 129 хлебопекарных предприятий – два крупных, четыре средних, 30 малых и 93 микропредприятия.

На 10 тыс. орловцев приходится 1,8 соответствующих предприятий. Таким образом, Орловщина вошла также и в число регионов, где уровень конкуренции колеблется от одной до двух единиц.

Лидерами рейтинга являются Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Саха-Якутия: уровень конкуренции там выше трех единиц. Из ЦФО в лидерах – Белгородская, Тверская, Липецкая и Калужская области – последняя наиболее успешна с 2,5 субъектов хлебопечения на 10 тыс. населения.

Среди середняков – многие регионы ЦФО, к примеру, Воронежская, Тульская, Орловская, Владимирская, Брянская и Рязанская области с показателями в 1,8 субъектов на 10 тыс. населения.

В аутсайдерах рейтинга – Санкт-Петербург, Республика Крым, Ростовская область и Краснодарский край.

ИА «Орелград»

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