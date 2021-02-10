Орловская область вложится в фонд развития промышленности

Обновлены условия предоставления бюджетной субсидии этому фонду.

Губернатор Андрей Клычков в обновленной редакции утвердил порядок предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса региональному фонду развития промышленности Орловской области. Напомним, полномочия его учредителя исполняет региональный департамент промышленности и торговли. Бюджетная субсидия нужна на финансирование его деятельности.

По условиям, она предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности Орловской области», утвержденной в конце декабря 2020 года. Тратить бюджетные деньги разрешено по целому ряду направлений, связанных с осуществлением уставной деятельности, например, на оплату труда работников, взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование, налогов и сборов.

Кроме того, за счет бюджетной субсидии разрешено приобретение основных средств для оборудования рабочих мест и расходных материалов, оплата транспортных и командировочных расходов, информационно-телекоммуникационных и коммунальных услуг, аренда помещений, оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, проведение семинаров, конференций, круглых столов, бизнес-миссий, выставок и ярмарок.

Сам Фонд является некоммерческой организацией. Он был создан для «предоставления финансовой, информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности». В частности, региональный Фонд совместно с аналогичным федеральным Фондом предоставляет промышленникам льготные займы на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Еще одна его задача: содействие промышленным предприятиям Орловской области по привлечению различных мер поддержки федерального уровня в рамках действующих программ финансирования и субсидирования.

ИА «Орелград»