Орловские энергетики пожаловались на «дорогих» конкурентов

Те предлагают орловцам втридорога поменять проводку и оборудование.

Компания «Орловский энергосбыт» выступила с официальным заявлением о том, что она не имеет никакого отношения к некому ООО, название которого звучит похоже. Последнее недавно объявилось в Орловской области и, как следует из заявления, «вынуждает орловцев втридорога менять проводку и электрооборудование». Об этом стало известно после того, как в офисы энергокомпании начали поступать жалобы.

Заявители были уверены, что обратились по адресу, хотя, как выяснилось, услуги им оказывали совершенно другие люди. По сути, заявляется, что в регионе объявился своего рода «клон» гарантирующего поставщика, так как названия у них частично совпадают. Созвучность брендов вполне может ввести в заблуждение неискушенного потребителя.

В качестве примеров «Орловский энергосбыт» приводит жалобы жителей города Мценска. Те рассказали, что представители некой фирмы пришли к ним домой и предложили заменить проводку и оборудование. Некоторые согласились, поверив на слово. В результате им пришлось дорого за это заплатить. Так, одна из местных жительниц отдала почти 14 тысяч рублей за установку двух реле напряжения, хотя реальная рыночная цена такой услуги в 3-4 раза меньше. В другом случае амчанину предлагали поменять электропроводку в доме за 50 тысяч рублей.

«Персонал нашей компании не ходит по домам жителей области в поисках, кому бы установить электрооборудование, — заявил директор по реализации компании «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега. — В случаях, когда сотрудники «Орловского энергосбыта» выполняют замену вышедших из строя электросчетчиков, работы проходят в согласованное с потребителями время и в соответствии с действующим законодательством совершенно бесплатно для абонентов. Другие электромонтажные работы мы выполняем только по заявкам потребителей».

Менеджер подчеркнул, что потребители, «разумеется, вправе покупать товары и заказывать услуги, у кого они хотят». Но призвал их осознанно подходить к выбору исполнителя услуги, сравнивать цены, читать отзывы о подрядчике и качестве выполняемых им работ.

ИА «Орелград»