Орловский сенатор высказался о вакцине «Спутник V»

Владимир Круглый считает, что она полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

Сенатор от Орловской области, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выступил с очередным комментарием относительно борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Он заявил, что по итогам испытаний отечественной вакцины «Спутник V» у 100 процентов добровольцев была отмечена выработка Т-клеточного иммунитета.

«Исследование продемонстрировало высокую эффективность вакцины — она составила 91,8 процента, — отмечает сенатор. — Из 20 тысяч добровольцев у 78 подтверждены случаи заболевания коронавирусом. То есть, эффективность в плане предотвращения заболеваемости была не стопроцентной».

При этом политик и врач подчеркивает, что у 98 процентов добровольцев была отмечена выработка гуморального иммунитета, а у 100 процентов — Т-клеточного иммунитета. Эти показатели являются крайне важными, в том числе для оценки эффективности вакцины на внутреннем и международном уровне.

«Это очень важно, — резюмирует Владимир Круглый. — Было сделано заявление, что вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Спутник V» признана международным сообществом, в том числе как безопасная и эффективная».

ИА «Орелград»