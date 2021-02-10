Орловское правительство назвало размер пособий по беременности

Минимальная сумма приближается к 60 тысячам рублей

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, с 1 января минимальное пособие по беременности и родам составляет 58 878,40 рублей для матери одного ребенка.

В случае, если родилась двойня или больше малышей, пособие вырастет до 81 588,64 рубля. Сумму рассчитали исходя из МРОТ.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам за одного ребенка в этом году составит 340 795 рублей, а за двойняшек и больше – 472 244,50 рублей. Такая сумма доступна матерям, средняя зарплата которых за последние два года составляла 73 тыс. рублей и больше.

ИА «Орелград»