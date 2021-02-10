Озвучены нарушения при борьбе с COVID-19 в Орле

Данные проведенных мониторингов обнародовал Росздравнадзор.

Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области представил данные 38 мониторингов, проведенных в 2020 году в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Отмечено, что на постоянной основе информация собиралась по запросам главного федерального инспектора по Орловской области и прокуратуры региона. Проверялась готовность медорганизаций к оказанию помощи больным, перепрофилирование коек, обеспеченность медиков лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, доступность медпомощи в период пандемии, цены на лекарства и другое.

Из отчета территориального Росздравнадзора, что мониторинг выявил ряд проблем. В частности, сказано, что в Орловской области имеется дефицит медицинских кадров для оказания помощи больным с COVID-19. В медорганизациях имеется не полный ассортимент лекарств, рекомендованных Минздравом РФ для лечения пациентов с COVID-19. Например, не было в наличии препаратов сарилумаб и канакинумаб, а фавипиравир имелся только в одной медицинской организации.

Приводятся в отчете и итоги проверок аптек. Так, в розничных аптеках был отмечен дефицит целого ряда лекарственных препаратов, а также растворителей для антибиотиков. Были зафиксированы и проблемы с отпуском маркированных лекарств.

«В период распространения новой коронавирусной инфекции выявлен рост цен на лекарственные препараты в оптовых фармацевтических организациях: гриппферон (до 134%), осельтамивир (до 36%), арбидол (до 28%), римантадин (до 51%), нобазит (до 20%), ингавирин (до 15%), амиксин (до 15%), кагоцел (до 69%), ванкомицин (до 20%), надропарин кальция (до 44%), азитромицин (до 145%), цефтриаксон (до 38%), гепарин (до 299%)», — говорится в отчете.

Проверки проводились и после публикаций в СМИ и соцсетях. Всего по обращениям граждан в 2020 году было инициировано проведение 33 внеплановых проверок медорганизаций. Еще три проверки затронули департамент здравоохранения. Для этого привлекались аттестованные эксперты Орловской области и других регионов. По итогам 36 проведенных проверок было выявлено 48 нарушений, медицинским организациям и департаменту здравоохранения выдано 23 предписания и составлен один протокол.

Что касается самих нарушений, то их список также получился большим. Например, в ходе проверок было «выявлено отсутствие необходимого оборудования для диагностики в нескольких медицинских организациях», низкий процент проведения диагностических исследований пациентов с ОРВИ, несоответствие количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находившихся на стационарном лечении, и количеством развернутых коек.

В некоторых случаях подбор схем лечения пациентам с COVID-19 не соответствовал действующим рекомендациям, несвоевременно назначалась антиагрегантная терапия, не соблюдалась утвержденная маршрутизация больных COVID-19 с тяжелой степенью заболевания, недостаточной была признана «работа амбулаторного звена в части тестового контроля граждан, находящихся под медицинским наблюдением» и другое.

ИА «Орелград»