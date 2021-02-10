Подписано соглашение о развитии орловского футбола

10.2.2021 | 12:21 Новости, Спорт

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Документ подписан в рамках общенациональной стратегии развитии футбола в России и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Правительство Орловской области совместно с региональной федерацией футбола заключили соглашение с министерством спорта и Российским футбольным союзом (РФС) о сотрудничестве в сфере футбола. Это создаст условия для увеличения граждан, систематически занимающихся футболом в Орловской области.

В регионе откроют пять футбольных отделений, а в существующих спортивных школах создадут женские отделения. Кроме того, планируют организовать новые турниры. Спортивной школе олимпийского резерва «Русичи» дадут статус «Региональный центр РФС». Впоследствии на Орловщине организуют центр подготовки специалистов. Такая стратегия позволит получить городу профессиональную футбольную команду, в основе которой будут воспитанники орловских спортивных школ, уже к 2024 году.

«Соглашение с Орловской областью включает в себя масштабное обновление спортивной инфраструктуры, открытие новых отделений по футболу для юношей и девушек и подготовку новых квалифицированных тренеров и судей, − отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. − К 2024 году мы планируем построить в различных районах области 2 манежа, 17 полноразмерных полей и 30 мини-футбольных площадок, которые сделают футбол в регионе еще более популярным и доступным для его жителей. Совместно с Российским футбольным союзом, Правительством региона и областной федерацией футбола мы создадим систему подготовки резерва, вершиной которой станет профессиональный клуб. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Орловской области и выявлению перспективных спортсменов».

«Футбол в Орловской области имеет богатую историю – в этом году он отмечает столетний юбилей. Сегодня в регионе более 15 тысяч человек регулярно занимаются футболом, функционируют 56 инфраструктурных объектов, − подчеркнул президент Российского футбольного союза Александр Дюков. − В рамках соглашения мы продолжим активное развитие массового футбола в Орловской области. В регионе будут организованы соревнования среди ветеранов, учащихся общеобразовательных школ, колледжей и университетов, появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги. Вместе с корпоративными и другими любительскими лигами они будут развиваться под эгидой областной федерации футбола».

Глава региональной федерации футбола Николай Пчелкин отметил, что в последние годы на Орловщине активно развивают футбольную инфраструктуру. Футбольные поля доступны всем желающим в Ливнах, В Орловском и Урицком районах. Кроме того, на стадионе имени Ленина строят многофункциональный спортивный зал. Однако многие поля нуждаются в ремонте.

ИА «Орелград»

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