Пять тысяч орловских предпринимателей перешли на патентную систему налогообложения

В ноябре 2020 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, с 2021 года единый налог на вмененный доход завершил свое действие. Индивидуальные предприниматели переходят на альтернативные налоговые режимы. Это могут быть упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, налог на профессиональный доход, а также патентная система налогообложения.

Нововведения призваны уменьшить налоговую нагрузку. В зависимости от вида деятельности и других факторов предприниматели могут сделать выбор в пользу подходящей системы. В Орловской области определены занятия, для которых патентная система будет оптимальна по налоговой нагрузке. Всего в списке 95 видов деятельности. Это, например, парикмахерские, ремонтные мастерские, ветеринарные клиники, общественное питание и многие другие.

По оперативным данным ФНС России по Орловской области порядка 5000 индивидуальных предпринимателей уже осуществили переход на патент. Их будет больше: ведь регионы могут сами определять виды деятельности, регулируемые патентом. В Орловской области перечень расширен: определены конкретные виды «прочих услуг производственного характера», добавилась деятельность стоянок для транспортных средств. Подробно узнать о патентной системе, о том, кто имеет право её применять, как совмещать её с другими системами налогообложения и как получить патент, можно самостоятельно на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Центр «Мой бизнес» в Орловской области подготовил простую и понятную презентацию об основных изменениях в патентной системе налогообложения. Документ можно скачать на сайте msb-orel.ru. Бесплатные консультации по налогообложению и другим вопросам для бизнеса можно получить по телефону горячей линии: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»