Силовики изучат, как металл отскочил в ребенка на Красном мосту в Орле

Прокуратура и Следственный комитет назначили проверки

Прокуратура и Следственный комитет Орловской области проверят инцидент, который случился 9 февраля во время реконструкции Красного моста в Орле. Напомним, кусок отлетевшего металла попал в ребенка, который переходил мост. У мальчика открылось кровотечение, его госпитализировали и прооперировали.

По данным прокуратуры, инцидент произошел во время демонтажа рельс. Ведомство потребовало от Следственного комитета завести уголовное дело по статье о выполнении небезопасных работ. Также прокуратура собирается оценить действия должностных лиц, которые ответственны за технику безопасности при ремонте Красного моста.

В Следственном комитете, в свою очередь, добавили, что пострадавшему подростку 17 лет. Он шел по пешеходной зоне, и в него прилетел кусок рельсы. Сейчас мальчик остается в больнице. СК пока не завел уголовное дело, но начал доследственную проверку.

Напомним, Красный мост закрыли на реконструкцию 1 февраля. Работы выполняет «Ремспецмост» — фирма из Белгородской области, которая зашла в Орел при губернаторе Андрее Клычкове и Сергее Лежневе, его скандальном советнике из того же Белгорода. За свои услуги «Ремспецмост» получит 1,4 млрд рублей.

Пешеходам предложили ходить по Красному мосту, пока не построят временный пешеходный мост. По заверениям властей, его возведут в апреле. На утро 1 февраля строители только начинали строить закрытый переход на самом Красном мосту для пешеходов – он не был готов заранее.

ИА «Орелград»