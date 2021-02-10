СМИ: в Орле уволят всех школьных сторожей

Их заменит электронная охранная система.

До конца года мэрия Орла сократит 300 граждан пенсионного и предпенсионного возраста, работающих школьными сторожами. Их планируют заменить электронной охранной системой, выяснили «Истоки».

Слухи об этом пошли еще в прошлом году. В городском управлении образования объяснили, что действуют с целью сокращения расходов: с помощью реформы мэрия рассчитывает экономить 50 млн рублей в год. Без учета установки электронная охранная система стоит 2 тыс. рублей в месяц для одной школы, в то время как зарплата трех ночных сторожей за месяц составляет 45 тыс. рублей — а работники администрации подчеркнули, что изменения коснутся только охраны в ночное время и в выходные.

Однако пока что рано говорить, эффективнее ли сигнализация с группой быстрого реагирования, чем дежурящий на месте сторож. Некоторые считают, что электронная система менее удобна. Вероятные проблемы будут решать уже по ходу эксплуатации. В администрации отметили, что планируют перейти на новую систему плавно: для начала эксперимент будет проведен в пяти школах, в остальных «электронных сторожей» будут вводить постепенно, до сентября.

Очевидно, что реформа вызовет резкий скачок безработицы среди орловцев предпенсионного и пенсионного возраста, ведь именно они работают ночными сторожами – а это 300 человек. Конечно же, работать пенсионеры идут отнюдь не от хорошей жизни – сокращение повлечет за собой резкое падение доходов, что может обернуться катастрофой, учитывая, какое количество граждан сидит на «кредитной игле», отмечают журналисты.

Конечно же, охрана школ не замыкалась на штатных ночных сторожах: большая часть образовательных учреждений собирала с родителей деньги на работу с частным охранным предприятием – это около 50 рублей в месяц с семьи. Сотрудник ЧОПа постоянно находился в школе. В администрации рассчитывают, что реформа позволит сэкономить не только городу, но и родителям.

ИА «Орелград»