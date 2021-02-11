Частные подворья под Орлом начали проверять на птичий грипп

Первые проверки прошли в ЛПХ Верховского и Залегощенского районов.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, проверки личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан проводятся в целях недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе гриппа птиц. Они проводятся на территории двух подведомственных регионов. Так, в Орловской области инспекторы уже заглянули на частные подворья жителей Залегощенского и Верховского районов, а в Курской — Обоянского, Беловского и Щигровского районов.

Сообщается, что в ходе проверок были установлены нарушения ветеринарных правил содержания домашней птицы. В результате составлено восемь административных протоколов по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Ответственность за здоровье, содержание и использование птиц несут их владельцы, подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

В числе выявленных нарушений специалисты назвали, в том числе, совместное содержание птицы на подворьях с другими животными. Кроме того, «внутренние поверхности помещений подворий (стены, перегородки, потолки) не устроены из материалов, доступных для очистки, мойки и дезинфекции», а перед входом в птичник «отсутствует чистая рабочая спецодежда и обувь».

Напомним, граждане обязаны предоставлять птиц для осмотра специалистам от ветеринарии по их требованию и выполнять их указания о профилактике и борьбе с гриппом птиц. Также владельцы частных птичников обязаны сообщать в компетентные органы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц и их необычном поведении.

Добавим, что в 2021 году аналогичные проверки проводятся и в ЛПХ, где граждане содержат домашних свиней. В этом случае предметом проверки является соблюдение ветеринарных правил и выполнение мер профилактики для борьбы с возникновением и распространением африканской чумы свиней.

ИА «Орелград»