Две девушки ограбили орловчанку средь бела дня

11.2.2021 | 11:28 Новости, Происшествия

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Преступление раскрыто по горячим следам в течение суток.

Две девушки ограбили 23-летнюю жительницу Орла. Примечательно, что дело было днем: орловчанка шла по Московскому шоссе, сзади к ней подошли две неизвестные, толкнули и потребовали телефон, а получив отказ, стали избивать ногами. Прохожие пришли на помощь и подняли шум, преступницы скрылись.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и свидетелей, получив подробное описание разбойниц. Вскоре злоумышленницы были задержаны – это жительницы Орла 25 и 19 лет. В ходе допроса подозреваемые признали вину.

Женщин задержали, возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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