Клычкову показали Красный мост после попадания куска металла в ребенка

Глава региона заехал на стройку спустя два дня после ЧП

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Красный мост, где 9 февраля из-за нарушений техники безопасности пострадал подросток: в него прилетел кусок металла. Впрочем, ни в пресс-релизе правительства, ни в сообщении в соцсетях Клычкова об этом не упоминается.

Зато власти напомнили, что 1 февраля движение по мосту перекрыли, и ремонтники приступили к работе. На время ремонта администрация утвердила схему объезда. В данный момент продолжается демонтаж конструктивных элементов моста. Отдельно чиновники отметили о том, что для пешеходов оборудовали закрытую зону.

«Одна из главных наших задач в областном центре – это обеспечение транспортной доступности. Реконструкция Красного моста является одним из шагов по решению данной проблемы, это позволит сохранить стабильность транспортного передвижения по городу», — отметил глава региона.

ИА «Орелград»