Клычкову показали Красный мост после попадания куска металла в ребенка

11.2.2021 | 17:03 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Глава региона заехал на стройку спустя два дня после ЧП

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Красный мост, где 9 февраля из-за нарушений техники безопасности пострадал подросток: в него прилетел кусок металла. Впрочем, ни в пресс-релизе правительства, ни в сообщении в соцсетях Клычкова об этом не упоминается.

Зато власти напомнили, что 1 февраля движение по мосту перекрыли, и ремонтники приступили к работе. На время ремонта администрация утвердила схему объезда. В данный момент продолжается демонтаж конструктивных элементов моста. Отдельно чиновники отметили о том, что для пешеходов оборудовали закрытую зону.

«Одна из главных наших задач в областном центре – это обеспечение транспортной доступности. Реконструкция Красного моста является одним из шагов по решению данной проблемы, это позволит сохранить стабильность транспортного передвижения по городу», — отметил глава региона.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования