Коллектив орловского драмтеатра вернется в свое здание

11.2.2021 | 10:19 Культура, Новости

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После нескольких месяцев «кочевания» актёрам разрешили работать в привычном месте. 

Директор орловского драмтеатра Елена Казакова в соцсетях заявила, что актеры возвращаются в здание на площади Ленина, ранее закрытое за ряд противопожарных нарушений.

«Дорогие наши зрители, мы возвращаемся! Театр с честью прошёл все испытания, и мы возвращаемся домой. Спасибо всем кто переживал за нас, всем, кто поддерживал нас в трудное для театра время! Спасибо, мы возвращаемся! Мы рады видеть вас в стенах нашего театра. Театр любит вас и ждет!» — пишет Казакова.

В октябре 2020 года прокурорская проверка выявила отсутствие питания светильников аварийного освещения от независимых источников бесперебойного питания, несоответствие противодымной системы вентиляции здания требованиям проектной документации, отсутствие тамбур-шлюзов и еще ряд нарушений.

Суд обязал театр устранить их в течение полугода и запретил эксплуатацию здания до полного устранения выявленных нарушений. Апелляционная инстанция это решение поддержала, признав обоснованным и законным. Пока здание было закрыто, труппа не прекращала свою деятельность, играя спектакли в других зданиях.

ИА «Орелград»

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