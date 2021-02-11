Московские эксперты расскажут орловским модельерам о продвижении и модных трендах

11.2.2021 | 18:19 Новости, Экономика

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В Орловской области лёгкая промышленность традиционно занимает особое, важное место в экономике региона. Работают крупнейшие предприятия, производящие одежду, обувь, спецодежду: «Радуга», «Гамма», «Форма-стиль», «Дмитровская фабрика нетканых материалов», «Болхов-спецобувь», «Текстильщик» и другие. Для малого и среднего предпринимательства, действующих в этой отрасли, центр «Мой бизнес» 12 февраля организует онлайн-конференцию.

В формате конференции участники смогут обсудить вопросы, возникшие во время пандемии коронавирусной инфекции: подорожание импортного сырья и оборудования, новые паттерны поведения потребителей, ускорение изменений в сфере цифровизации и моды.

Центр «Мой бизнес» пригласил на конференцию знаковых спикеров, которые расскажут о рынке лёгкой промышленности на глобальном уровне, обозначат актуальные бизнес-тенденции отрасли, ответят на самые волнующие вопросы.

  • Елена Письменская – эксперт fashion-рынка и основатель консалтингового агентства Kids Fashion Retail – расскажет о последних трендах рынка моды, мировом влиянии и российских особенностях, а также поделится секретами трансформации каналов сбыта и эффективной работы с маркетплейсами.
  • Сергей Промохов знает всё о новинках оборудования для швейного производства и об особенностях работы с заказчиками.
  • Роман Ефремов, главный редактор «Календаря модных событий», президент российской Ассоциации «Недель Моды» выступит с докладом «Модные бренды и продвижение в интернете».

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Регистрация по ссылке.

Также завтра пройдет круглый стол по развитию текстильной отрасли в регионе и стратегическая сессия кластера легкой промышленности Орловской области. Кластер ЛЕГПРОМ57 объединяет предприятия Орловской области, специализирующиеся на производстве текстильных изделий, трикотажных изделий, одежды, чулочно-носочных изделий и изделий из кожи. Отраслевые кластеры в регионе создаёт и поддерживает орловский Центр кластерного развития (ЦКР) при центре «Мой бизнес».

Узнать больше о возможностях государственной поддержки орловского бизнеса можно по телефону горячей линии: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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