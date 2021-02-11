Орел вошел в топ-3 городов России по тратам на свадьбу

Среднестатистическая орловская свадьба обходится в 224 тысячи рублей

Орел вошел в тройку городов с самыми дорогими свадьбами, выяснил Сбербанк в ходе исследования. В среднем орловские молодожены отдают за торжество 223 тысячи рублей.

«Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)», — отмечают аналитики.

Как показало исследование «Сбербанка», до конца года обручиться планируют 4,5% россиян – это немного меньше, чем в прошлом году. В среднем на свадьбу уходит 188 тыс. рублей.

«Около 4,5% россиян намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году. Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили 5% опрошенных», — заявляют специалисты.

Старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова отметила, что по заявлению большей части россиян, свадьба бы не нанесла серьезного удара по финансам: они либо использовали бы текущие накопления и доходы, либо обратились бы к родственникам за помощью.

Более половины опрошенных считают лучшим свадебным подарком деньги, при этом каждый пятый – постельное белье. Остальные говорят, что подарили бы картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковер или смартфон.

ИА «Орелград»