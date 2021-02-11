Орловцев попросили избавить от плесени и неприятных запахов

Активисты заступились за жильцов трех многоквартирных домов.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города Орла с просьбой провести ремонт инженерных систем в трех многоквартирных домах. Об этом говорится в заявлении, распространенном данной организацией. В нем уточняется, что речь идет о домах на улицах Октябрьской, 59, Рощинской, 25 и Металлургов, 28. По мнению «фронтовиков», жильцы этих домов страдают от плесени и неприятных запахов, поскольку «в подвалах наблюдаются течи в системе отопления, водоотвода и канализации».

В орловском отделении ОНФ рассказали, что за помощью к активистам обратились сами жильцы указанных проблемных домов. Они выявили связь между протекающими трубами, затопленными подвалами и плесенью, которая проникает в их квартиры. При этом, подчеркивают в ОНФ, жильцы добросовестно оплачивают счета за ЖКУ, но «обслуживание их домов должным образом не производится».

«В доме № 25 по улице Рощинской – пять подъездов, — говорится в сообщении ОНФ. — Подвал под тремя из них затоплен водой из системы отопления. Двери в подвалы покрылись плесенью, а отдельные их элементы уже сгнили. Пострадали и квартиры жильцов, которые проживают на первых этажах. В их квартирах постоянно отслаиваются штукатурка, обои. В подъездах стоит неприятный запах».

Примерно такое же описание приведено и для двух других вышеуказанных МКД. В своем обращении в мэрию активисты пишут что, подтопление подвалов может привести к разрушению фундаментов зданий. Если вовремя не остановить этот процесс, последствия могут оказаться самыми серьезными.

«По этой причине мы призываем власти принять необходимые меры для того, чтобы течи были устранены, а инженерная система начала нормально функционировать», – заявил член регионального штаба ОНФ Михаил Бычков.

ИА «Орелград»