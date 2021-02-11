Орловчанка попалась на мошенничестве с пожизненной выплатой

Женщина утаила от госорганов, что давно уехала из зараженной зоны

Обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами был рассмотрен мировым судом Орловского района. Потерпевшей стороной было признано государство, интересы которого представляло местное отделение Пенсионного фонда РФ. На скамье подсудимых оказалась пенсионерка, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Как установил суд, хищение бюджетных средств она совершила ««путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат». Из материалов дела следует, что гражданке была назначена пожизненно ежемесячная денежная выплата, предусмотренная ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной станции».

Напомним, право на выплаты имеют только граждане, постоянно проживающие или работающие в зоне с льготным «чернобыльским» социально-экономическим статусом. Однако, как выяснилось, довольно давно женщина вышла замуж и переехала в другой населенный пункт, который льготным статусом не обладает. С тех пор по месту своей регистрации она не проживала.

О факте переезда льготница была обязана сообщить в компетентный орган. Но в этом случае решение о назначении ей социальной выплаты было бы пересмотрено и отменено. По версии следствия, пенсионерка была осведомлена об этом, поэтому и решила «незаконным способом улучшить свое материальное положение». Иными словами, она никому о переезде не рассказала и продолжала получать пособие, хотя в реальности право на него утратила.

Свою вину женщина признала в полном объеме и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей, предоставив рассрочку на 10 месяцев. Кроме того, с осужденной взыскали в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, чуть более 69 тысяч рублей, которые она должна перечислить на счет Пенсионного фонда РФ.

ИА «Орелград»