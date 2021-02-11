Под Орлом обнаружили экстремиста

Житель Болховского района поплатился за пост в соцсети.

Административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии…) рассмотрел суд Болховского района. Оно было заведено в отношении местного жителя по результатам наблюдения, проведенного оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД.

Как сообщила пресс-служба райсуда, было установлено, что данный гражданин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил некий видеофайл, содержание которого было исследовано в рамках лингвистической экспертизы. В результате в этом ролике были выявлены высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по признакам расы, национальности и происхождения – «представители нерусской народности» и «нерусские»

Кроме того, в ролике содержались «высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения». В судебном заседании болховчанин свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суду он пояснил, что ролик опубликовал, поскольку раньше «интересовался вопросами, в том числе патриотизма».

Суд пришел к выводу, что вина гражданина в совершении указанного административного правонарушения полностью доказана. При этом его действия не содержали уголовно наказуемого деяния. Постановлением Болховского районного суда, уже вступившим в законную силу, мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»