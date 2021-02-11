Стало известно о массовой вакцинации против сибирской язвы под Орлом

11.2.2021 | 15:05 Новости, Общество

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Специалисты провели более тысячи исследований животных.

Управление ветеринарии Орловской области издало краткий отчет о проведении в 2020 году мероприятий по профилактике и борьбе с сибирской язвой. Напомним, это особо опасное заболевание, общее для человека и животных, причем болезнь протекает молниеносно, а иногда и сверхостро. Она характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

Сообщается, что в минувшем году бюджетные учреждения ветеринарии профилактическую работу вели в постоянном режиме. В частности, в регионе была проведена массовая вакцинация против сибирской язвы восприимчивых к ней животных. Всего было вакцинировано около 210 тысяч лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.

«С целью исключения сибирской язвы за прошедший год проведено 1289 лабораторных исследований биоматериала от животных, результат исследований отрицательный», — подчеркнули в Государственной ветеринарной службе Орловской области.

В ведомстве добавили, что и в 2021 году на территории региона проводятся «мероприятия по недопущению возникновения сибирской язвы у животных в хозяйствах всех форм собственности».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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