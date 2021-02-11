В Орле домашние животные участвуют в конкурсе

Управляющая компания «Орелжилэксплуатация» объявила о проведении конкурса фотографий домашних животных.

До 1 марта орловчане имеют возможность поделиться фотографиями своих любимцев. Автор лучшего снимка получит подарок от «Орёл-ЖЭК». На конкурс можно прислать не только кадры питомцев в квартире, но и на улицах микрорайонов и жилых комплексов. Если приложить к фотографии трогательную историю своего домашнего животного – можно получить дополнительные баллы.

В группу «Орелжилэксплуатации» уже прислали сотни уютных снимков кошек и собак. Например, одна из учасниц рассказала про свою собаку Алису, которую подобрала на улице еще щенком три года назад: «Алиса — наш член семьи, такая красивая, нежная и очень добрая защитница».

Многих пользователей социальной сети покорила история про кошку Снежку и ее дочь Кисточку. По словам хозяйки, Снежка реагирует, когда людям вокруг грустно, а Кисточка – очень подвижная и игривая. «Мы думали отдать её в хорошие руки, тем более, что желающие были. Но… не смогли. Мы все влюбились в неё и не уже не смогли расстаться», — рассказала орловчанка.

Как отметили организаторы, участие в конкурсе не ограничивается только хозяевами кошек и собак. Главное – желание рассказать о своем уникальном любимце.

ИА «Орелград»