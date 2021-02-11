В Орле прокуратура вынудила чиновников начать капремонт дома

Решение о ремонте приняла межведомственная комиссия, но работы не начинались. Прокуратуре пришлось вмешаться

В Орле на 3-й Курской улице в доме №33 начали капитальный ремонт. Работа должна была стартовать раньше, но подрядчик зашевелился только после вмешательства прокуратуры.

Ранее межведомственная комиссия постановила сделать в доме капитальный ремонт, но работы долго не начинались, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Районный прокурор подал в суд иск на региональный фонд капитального ремонта с требованием провести соответствующие работы.

Суд полностью удовлетворил иск, решение уже вступило в силу. Его исполнение контролирует прокуратура.

ИА «Орелград»