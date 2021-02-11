В Орле взлетели цены на рытье могил

11.2.2021 | 7:15 Новости, Экономика

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В январе цены и тарифы на услуги выросли в среднем на 0,6 процента.

Довольно ощутимый скачок цен и тарифов на услуги в Орловской области зафиксировал Орелстат. По данным этого учреждения, в январе 2021 года они выросли в среднем на 0,6 процента. Среди наблюдаемых видов услуг наиболее заметно подорожали билеты в музеи и выставки — в 1,4 раза.

Кроме того, дороже в регионе стало оформление доверенности в нотариальной конторе — на 13,6 процента, рытье могил — на 9,6 процента, билеты в театры — на 8 процентов, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях — на 7 процентов и путевки в санатории — на 6,5 процента. В то же время на 7,7 процента снизились цены на проезд в поездах дальнего следования. Правда, билеты на поезд заметно дорожали в ноябре и декабре 2020 года.

В целом, по предварительным данным Орелстата, в 2020 году жителям Орловской области было оказано платных услуг на 32,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 13,1 процента меньше, чем годом ранее. В структуре платных услуг населению 70 процентов составили жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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