В Орловской области нашли склад паленой водки

В незаконном обороте алкоголя подозреваются трое орловцев.

Под Орлом обнаружили склад нелегального алкоголя. В незаконном обороте спиртного обвиняют троих жителей Орла. Они, не обладая лицензией, незаконно изготовили, хранили и продавали водку, коньяк и бренди без акцизной марки.

«Полицейские изъяли порядка тысячи стеклянных бутылок объёмами 0,5 и 0,7 литра, не соответствующих требованиям ГОСТ, оклеенных этикетками российских производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок, а также более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах, предназначенного для дальнейшей реализации», — сообщает пресс-служба УМВД.

Нелегальный алкоголь предприимчивые граждане хранили по месту жительства в Орле и Орловском районе – в гаражах, хозяйственных постройках и автомобилях. Полицейские изъяли подпольную продукцию более чем на 300 тыс. рублей.

Согласно УК РФ, преступление карается лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»