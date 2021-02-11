В Орловской области нашли склад паленой водки

11.2.2021 | 11:03 Новости, Общество

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В незаконном обороте алкоголя подозреваются трое орловцев.

Под Орлом обнаружили склад нелегального алкоголя. В незаконном обороте спиртного обвиняют троих жителей Орла. Они, не обладая лицензией, незаконно изготовили, хранили и продавали водку, коньяк и бренди без акцизной марки.

«Полицейские изъяли порядка тысячи стеклянных бутылок объёмами 0,5 и 0,7 литра, не соответствующих требованиям ГОСТ, оклеенных этикетками российских производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок, а также более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах, предназначенного для дальнейшей реализации», — сообщает пресс-служба УМВД.

Нелегальный алкоголь предприимчивые граждане хранили по месту жительства в Орле и Орловском районе – в гаражах, хозяйственных постройках и автомобилях. Полицейские изъяли подпольную продукцию более чем на 300 тыс. рублей.

Согласно УК РФ, преступление карается лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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