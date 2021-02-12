Орловцев еще раз попросили не верить «службе безопасности» банков

В Орловской области участились случаи мошенничества на расстоянии.

Полицейские просят орловцев не терять бдительности и всегда проверять информацию, полученную от неизвестных. За эту неделю в органы обратилось несколько граждан, обманутых с помощью технологий.

Мошенники выдают себя за сотрудников банков или правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях на счетах жертвы. Это может быть снятие денег, их перевод или даже получение кредита на ее имя. После чего злоумышленники рекомендуют перевести средства на якобы безопасные счета, либо взять кредит.

Пресс-служба УМВД заявляет, что ни один сотрудник банка или правоохранительных органов никогда не посоветует такого, не будет предлагать перевести деньги и запрашивать информацию, дающую доступ к счету или банковской карте гражданина.

Следует помнить, что мошенники способны пользоваться подменными номерами, принадлежащими официальным учреждениям. В случае подобного звонка просто положите трубку и перезвоните в банк или полицию по указанным на карте или официальном сайте номерам. Набирать их следует только собственноручно.

ИА «Орелград»