Орловцев призвали помочь в прославлении архимандрита

Для подготовки прославления объявлен сбор документов и воспоминаний.

Как уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, сбор материалов объявлен для подготовки прославления старца Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), умершего 15 лет назад. Он был уроженцем Орловщины.

«Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть», — говорится в обращении митрополита Псковского и Порховского Тихона, опубликованном на сайте Псковской митрополии.

Поделиться важными свидетельствами, документами и «живыми воспоминаниями» может любой желающий. Из приведенной исторической справки следует, что Иоанн родился 11 апреля 1910 года в Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Илларионовны Крестьянкиных. В детстве он был послушником у орловского архиепископа Серафима (Остроумова).

«Отец Иоанн сохранил в благодарной памяти труды любви тех, кто вел, наставлял его духовно от младенчества до юности — это орловские протоиереи отец Николай Азбукин и отец Всеволод Ковригин, — говорят в Орловской митрополии РПЦ. — После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности. В 1945 году он был рукоположен во священники, поступил в Московскую духовную семинарию».

В 1950 году его арестовали и приговорили к 7 годам исправительно-трудовых лагерей, «в которых много пострадал за веру». Он был освобожден досрочно 15 февраля 1955 года и сразу был назначен в Псковскую епархию, а в 1957 году его перевели в Рязанскую епархию. В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. С тех пор почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью.

«Отца Иоанна Крестьянкина знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем». Слова его пользовались безусловным авторитетом», — подчеркнули в митрополии.

ИА «Орелград»