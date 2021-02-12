Орловец напал на судебного пристава и поплатился

Теперь ему придется заплатить 50 000 рублей штрафа

Мценский районный суд вынес приговор в отношении гражданина, напавшего на судебного пристава в суде. Дело было на одном из судебных участков райцентра – туда 32-летний амчанин прибыл с приятелем для обжалования ранее вынесенного судебного приказа.

Возле турникета у мужчин потребовали информацию о месте регистрации и проживания, однако они отказались и попытались зайти в здание суда в обход турникета. Судебные приставы преградили им путь, на одного из них напал участник процесса. Нарушителей удалось остановить.

Действия орловца квалифицировали по статье 318 УК РФ и наказали его штрафом в 50 000 рублей. Приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»