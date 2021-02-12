Орловское ТТП не справилось с обслуживанием Выгонки

В итоге городская администрация готовится расторгнуть договор с предприятием.

12 февраля в администрации Орла состоялась встреча с перевозчиками. Одной из главных её тем стало расторжение договора с «Трамвайно-троллейбусным предприятием». В январе 2021 года мэрия направила в ТТП претензию с жалобой на неудовлетворительное обслуживание Выгонки: в рейс выходило меньше транспорта, чем требуется, в итоге график движения не соблюдался.

Количество жалоб от жителей района не уменьшается: ежедневно в горадминистрацию поступает около 5 обращений.

«В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП ТТП по маршруту №48», – резюмировал замглавы управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров.

У трамвайно-троллейбусного предприятия есть 10 дней на исправление ситуации, иначе на маршрут привлекут другого перевозчика.

ИА «Орелград»