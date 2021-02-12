Под Орлом мужчина с похмелья угодил в колонию

Орловец совершил грабеж, желая «вылечить» больную голову.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Более того, на момент совершения очередного преступления у него имелась неснятая судимость и не отбытое наказание по другому приговору, в рамках которого он получил условный срок. Теперь он заменен на реальный срок, к которому суд присовокупил и новое наказание.

Было установлено, что мужчина совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Около 16 часов дня он зашел в кооперативный магазин, взял со стеллажа бутылку водки, полагая, что за ним никто не наблюдает, и попытался уйти, не оплатив товар. Однако у кассы его окрикнула бдительная сотрудница магазина.

Грабитель бросился наутек. Он успел прибежать домой и даже немного выпил, прежде чем к нему явились сотрудники полиции. Стоимость бутылки, которую унес грабитель, составляла около 225 рублей. В судебном заседании подсудимый вину свою признал и рассказал о мотивах. Он пояснил, что в тот день после употребления спиртных напитков у него сильно болела голова. Он решил опохмелиться, но денег у него не было. И тогда ему в голову пришла мысль о похищении.

Суд назначил ему за данное преступление наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Но с учетом ранее вынесенного приговора за решеткой он пробудет 3 года и 3 месяца, причем проведет их в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»