Прокуратура раскрыла мошенничество в учебном центре под Орлом

12.2.2021 | 13:22 Новости, Общество

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В результате махинаций директор учреждения получил свыше 100 тыс. рублей.

Глава учебного центра «Квалификация» в Ливнах подделал контракты на обучение граждан предпенсионного возраста, получив таким образом более 100 тыс. рублей. Имя фигуранта не называют, однако по открытым источникам это Сергей Горностаев. Преступление раскрыла межрайонная прокуратура города.

Следствие установило, что в феврале 2020 года директор учебного центра подписал три договора о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании орловцев предпенсионного возраста из тех, кто находится в поисках работы. Контакты заключались по программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«При этом лица, с которыми были заключены контракты, занятия в Учебном центре не посещали и обучение по соответствующей профессии фактически не получали. Однако директор Учебного центра подписал фиктивные акты на выполнение работ-услуг по контрактам и представил их в КУ ОО «ЦЗН Ливенского района» для оплаты. В результате им незаконно были получены денежные средства в размере более 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

ИА «Орелград»

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