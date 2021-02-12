В Орле мать и дочь нашли мертвыми

У следствия уже есть версия случившегося

В Орле 11 февраля в своей квартире нашли мертвыми двух женщин, сообщили в Следственном комитете. Отмечается, что обе погибшие были пенсионерками.

В ходе доследственной проверки СК не обнаружил на телах женщин признаки насильственной смерти. Предварительная причина – отравление угарным газом.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»