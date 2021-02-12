В Орловской области открыли 4 новых пункта вакцинации

Об этом рассказал глава орловского облздрава Иван Залогин.

Руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что 12 февраля в Орловской области откроют четыре новых пункта вакцинации от COVID-19.

Теперь привиться можно, помимо прочего, в Шаблыкинском, Знаменском, Краснозоренском и Хотынецком районах. Это были последние районы без пунктов вакцинации, с сегодняшнего дня привиться могут жители всех районов Орловщины, не выезжая из них.

В настоящий момент в Орловской области работают 130 стационарных пунктов вакцинации, в распоряжении которых 26 819 доз вакцины. Первый компонент получили уже 9760 человек, полностью же завершили вакцинацию 1730 орловцев.

В последние дни медики отмечают снижение жалоб на признаки COVID-19, за минувшие сутки госпитализировали 61 пациента с коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет 35,4%. Средний темп прироста пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией за неделю – 0,55%.

ИА «Орелград»