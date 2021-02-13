Дело о реконструкции перинатального центра в Орле дошло до суда

Медучреждение отсудило у подрядчика небольшую неустойку.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой» к индивидуальному предпринимателю. Истец просил о взыскании неустойки в размере 576 042 рубля. Из материалов дела следует, что в октябре 2019 года стороны заключили гражданско-правовой договор на реконструкцию помещений перинатального центра под отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Цена договора была определена сторонами в текущих ценах 2019 года в размере 45,631 миллиона рублей. Работы должны были быть закончены не позднее 15 декабря 2019 года. Однако в оговоренный срок они не были выполнены и сданы. По иронии судьбы, реконструкция перинатального центра затянулась почти на 9 месяцев – работы были приняты истцом только в августе 2020-го.

Медцентр полностью рассчитался с подрядчиком, но потребовал с исполнителя неустойку за просрочку исполнения договора. Подрядчику было направлено несколько претензий с требованиями выплатить пени на общую сумму 1,322 миллиона рублей. Ответчик во внесудебном порядке оплатил только две претензии на общую сумму 746,01 тысячи рублей. Оставшееся истец потребовал взыскать с ИП в суде.

Арбитраж, изучив доводы сторон, пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований. Во-первых, он учел то, что предприниматель более половины суммы заплатил добровольно. Во-вторых, размер пени был пересчитан с учетом обстоятельств непреодолимой силы. В некоторые периоды времени в 2020 году ремонтники попросту не могли работать из-за ограничений, вводившихся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В результате медцентр одержал победу, но и ИП должен остаться довольным, так как суд решил снизить сумму заявленной неустойки ровно в 10 раз. В результате затянувший с ремонтом подрядчик должен будет заплатить медцентру не 576 тысяч рублей, как требовал истец, а всего лишь 57,6 тысячи. Впрочем, данное решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»