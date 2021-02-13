«Дорожную службу» обвинили в нарушениях на 365 млн рублей

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия оказалась подозрительной.

Итоги проверки государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» были публично озвучены на заседании коллегии, которое прошло под председательством главы региональной Контрольно-счетной палаты Ивана Левина. Как пояснили в КСП, аудиторы проверили «отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности» этого предприятия за 2018-2019 годы, а также за первую половину 2020 года. Проверка была проведена по поручению Орловского областного Совета народных депутатов.

Общий объем проверенных средств составил 2,553 миллиарда рублей. Всего по результатам контрольного мероприятия было выявлено нарушений действующего законодательства на общую сумму 364,773 миллиона рублей. Из них нарушения в сфере бухгалтерского учета составили 135,453 миллиона рублей, неэффективное использование средств – 100,654 миллиона, упущенная выгода – 5,295 миллиона, убытки при исполнении договоров – 39,738 миллиона и иные нарушения – 83,632 миллиона рублей.

В отчете КСП сказано, что в 2018-2019 годах руководством ГУП ОО «Дорожная служба» не было обеспечено выполнение показателей эффективности деятельности. Также не были выполнены дополнительные показатели эффективности, такие как объем производства, среднесписочная численность работников и средняя зарплата.

Кредиторская задолженность ГУПа росла вплоть до 2020 года. Только в первом полугодии 2020-го было отмечено снижение данного показателя. Тем не менее, размер кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2020 года составил 270,543 миллиона рублей. Правда, отметим, что за проверяемый период просроченная кредиторская задолженность снизилась в 1,8 раза.

По данным отчетности предприятием в проверяемый период была получена прибыль, в том числе по итогам 2018 года – 3,09 миллиона рублей, по итогам 2019 года – 3,661 миллиона и по итогам первого полугодия 2020 года – 20,772 миллиона. Вместе с тем Контрольно-счетная палата установила, что показатели прибыли, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019 год, не дают достоверного представления о фактически сложившемся финансовом результате деятельности «Дорожной службы».

«На указанные факты повлияли нарушения действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета и управленческие решения, приведшие к возникновению убытков и дополнительным потерям дохода предприятия», — говорится в аудиторском отчете.

Кстати, на заседании коллегии было отмечено, что аналогичная проверка в «Дорожной службе» Контрольно-счетной палатой была проведена и в 2017 году. Ее следствием стало возбуждение нескольких уголовных дел. Не исключено, что и результаты новой проверки заинтересуют правоохранительные органы.

ИА «Орелград»