Миллионерами оказались 7 процентов орловцев

УФНС подвело итоги декларационной кампании 2020 года.

Краткий отчет об итогах декларационной кампании 2020 года представило региональное управление ФНС России. Из него следует, что всего за отчетный период в налоговые органы Орловской области поступило около 65 тысяч деклараций от физических лиц. Кстати, по сравнению с 2019 годом их число выросло более чем на 3 тысячи.

В УФНС сообщили, что в структуре заявленных доходов за 2019 год порядка 93 процентов составили налогоплательщики, представившие декларации с суммой дохода до 1 миллиона рублей. Соответственно, оставшиеся 7 процентов орловцев задекларировали доход в сумме более 1 миллиона, формально их можно назвать миллионерами.

«Как и в предыдущие годы, сохраняется преобладающее количество деклараций, представленных гражданами, имеющими право на получение социальных и имущественных налоговых вычетов, — отметили в управлении. — Количество таких деклараций составляет порядка 77 процентов».

Кроме того, около 29 тысяч жителей региона воспользовались правом на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья, в том числе по уплате процентов по займам, взятым на покупку жилья. Еще около 9 тысяч орловцев заявили право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение и лечение.

«Следует отметить, что общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета по таким декларациям, увеличилась и составила около 1,2 миллиарда рублей, или порядка 13 процентов от общих поступлений НДФЛ в бюджет в истекшем году», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»