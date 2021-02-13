Орловец угодил в колонию из-за неверной жены

13.2.2021 | 11:52 Новости, Происшествия

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На почве ревности мужчина с ножом напал на соперника

Уголовное дело о поножовщине было рассмотрено в Ливнах. Местного жителя обвинили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Инцидент произошел в сентябре 2020 года, среди белого дня.

 В тот день потерпевший мужчина вместе со своим приятелем распивал спиртное в сарае. Около часа дня к ним на велосипеде приехал осужденный. Он выбил ногой стул, на котором сидел осужденный, и пригрозил избить того. Затем прижал соперника к стене, схватил лежавший на столе нож и несколько раз ударил им потерпевшего в живот, после чего добил его ударом кулака по лицу.

Раны могли бы оказаться смертельными, если бы не своевременная помощь медиков. Потерпевший выжил и дал показания. Выяснилось, что причиной конфликта стала ревность. Причем у осужденного были основания ревновать. Это подтвердила женщина, из-за которой и разыгралась кровавая драма.

Она пояснила, что с осужденным прожила 12 лет, они воспитывают общих детей. Но в какой-то момент она с ним поссорилась и начала встречаться с другим мужчиной. Затем вновь помирилась с мужем и вернулась к нему, но тот не простил содеянного. Разобраться с соперником он решил «по-мужски», но явно перестарался.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 255 тысяч рублей в счет компенсации морального и имущественного вреда. Отметим, что осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, поэтому точка в этом деле еще не поставлена.

ИА «Орелград»

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