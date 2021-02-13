В Орле синхронно подорожали обручальные кольца и валокордин

Тенденцию роста цен подметили статистики.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в январе 2021 года цены на непродовольственные товары в среднем повысились на 0,5 процента. Как «Орелград» писал ранее, в целом январская инфляция в регионе составила 0,8 процента. По росту цен лидерами оказались продукты питания и услуги. Однако и товары непродовольственной группы по ряду номенклатур поднялись в цене довольно ощутимо.

В качестве примера в Орелстате привели металлочерепицу, всего за один месяц подорожавшую на 8,7 процента. На начало февраля 2021 года средняя цена на нее в регионе сложилась в размере 553,4 рубля за квадратный метр. Далее в списке наиболее подорожавших товаров следуют обручальные золотые кольца. По сравнению с декабрем 2020 года они стали дороже на 5,4 процента. В среднем их покупка обойдется покупателю в 3821,42 рубля за один грамм. Третье место этого рейтинга занимают ботинки и полуботинки для детей дошкольного возраста, стоимость которых возросла на 3,7 процента. Такую обувь можно приобрести в среднем за 1104,19 рубля за пару.

Традиционно был отмечен и рост цен на ряд лекарственных препаратов. Как сообщает Орелстат, из наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров выросла цена на бромгексин — на 13 процентов, анальгин отечественный — на 6,6 процента, линекс — на 5,5 процента и валокордин — на 4,8 процента. В то же время дешевле стали винпоцетин — на 2,7 процента и троксерутин — на 2,6 процента.

ИА «Орелград»