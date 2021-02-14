Безопасность медицинской помощи проверили в Орле

Эксперты выявили более 100 нарушений качества медицинской деятельности.

Данные о результатах государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Орловской области обнародовал территориальный орган Росздравнадзора. Согласно им, в 2020 году эксперты в данной сфере выявили 101 нарушение по итогам 40 проведенных в регионе проверочных мероприятий. Так, нарушения порядка оказания медицинской помощи были выявлены в четырех случаях, соответственно было составлено и четыре протокола.

«В структуре нарушений порядков оказания медицинской помощи по профилям преобладающее количество составили профили: терапия, скорая медицинская помощь, психиатрия, хирургия, — говорится в отчете Росздравнадзора. — Выявлялись нарушения стандарта медицинской помощи больным панкреатитом у взрослых, стандарта медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией».

По итогам проведенных проверок были выданы предписания об устранении выявленных нарушений и «приняты меры по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан». В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году основной акцент при проведении контрольных мероприятий по-прежнему будет направлен на соблюдение и защиту прав граждан в сфере охраны здоровья.

Добавим, что всего в 2020 году в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориальным органом Росздравнадзора в Орловской области было проведено 68 внеплановых проверок, в том числе 31 – по обращениям граждан. В 35 мероприятиях приняли участие специалисты, аккредитованные как эксперты по проверяемому виду деятельности.

ИА «Орелград»