Безопасность медицинской помощи проверили в Орле

14.2.2021 | 12:23 Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

Эксперты выявили более 100 нарушений качества медицинской деятельности.

Данные о результатах государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Орловской области обнародовал территориальный орган Росздравнадзора. Согласно им, в 2020 году эксперты в данной сфере выявили 101 нарушение по итогам 40 проведенных в регионе проверочных мероприятий. Так, нарушения порядка оказания медицинской помощи были выявлены в четырех случаях, соответственно было составлено и четыре протокола. 

«В структуре нарушений порядков оказания медицинской помощи по профилям преобладающее количество составили профили: терапия, скорая медицинская помощь, психиатрия, хирургия, — говорится в отчете Росздравнадзора. — Выявлялись нарушения стандарта медицинской помощи больным панкреатитом у взрослых, стандарта медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией».

По итогам проведенных проверок были выданы предписания об устранении выявленных нарушений и «приняты меры по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан». В ведомстве подчеркнули, что  в 2021 году основной акцент при проведении контрольных мероприятий по-прежнему будет направлен на соблюдение и защиту прав граждан в сфере охраны здоровья.

Добавим, что всего в 2020 году в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориальным органом Росздравнадзора в Орловской области было проведено 68 внеплановых проверок, в том числе 31 – по обращениям  граждан. В 35 мероприятиях приняли участие специалисты, аккредитованные как эксперты по проверяемому виду деятельности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования