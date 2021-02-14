COVID-19 ударил по свету в Орловской области

Орловцы стали потреблять меньше электричества из-за коронавирусных ограничений.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, компания «Орловский энергосбыт» обнародовала результаты своей производственной деятельности за 2020 год. Как сообщили в пресс-службе этой организации, ее доля на региональном розничном рынке составила 84 процента, что на 1,7 процента выше показателя 2019 года. Доля орловской компании на общероссийском рынке гораздо скромнее — 0,21 процента.

В целом в 2020 году общий объем реализации электроэнергии этим поставщиком на розничном рынке Орловской области составил 2,135 миллиарда кВт*ч. Кстати, данный показатель оказался на 0,8 процента ниже уровня предшествующего года. Снижение обусловлено введением ограничений в связи с COVID-19, считают в «Орловском энергосбыте».

В то же время вырос другой количественный показатель. В компании зафиксировали увеличение количества потребителей на 4,1 процента – с 338 246 потребителей в 2019 году до 352 007 в 2020-м. В компании данный факт связывают с расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с энергетиками. Иными словами, в 2020 году около 14 тысяч орловских потребителей отказались от услуг посредников в виде УК.

«Пандемические ограничения наряду с ростом числа абонентов потребовали от компании оперативных решений по обслуживанию клиентов, — так прокомментировал итоги производственной деятельности генеральный директор «Орловского энергосбыта» Юрий Юрьев. — Нами была проделана большая работка по настройке дистанционных сервисов, в апреле мы запустили запись на прием в клиентские офисы, к лету смогли сделать так, чтобы все услуги, доступные в офисах компании, были доступны нашим клиентам онлайн. И речь не только о передаче показаний или оплате, через наши сервисы абоненты могут заключить договор, заказать справку, обратный звонок, и, разумеется, получить консультацию».

Он также отметил, что в 2021 году компания продолжила работу по развитию дистанционных каналов общения с потребителями.

ИА «Орелград»