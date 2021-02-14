Суд обязал дать жилье сироте, стоящей в очереди под номером 685

Без суда девушка могла бы получить квартиру лет через 20.

Очередной иск об обеспечении сироты благоустроенным жильем был рассмотрен в Орловской области, Свердловским районным судом. Его подал прокурор, выступивший в защиту прав и интересов местной жительницы. Как пояснили в пресс-службе райсуда, она является ребенком-сиротой. В настоящее время девушка проходит обучение в Орле. Собственного жилья у нее нет, из-за чего она вынуждена жить на съемной квартире.

При этом девушка еще с 2013 года состоит на учете в районной администрации в качестве гражданки, имеющей право на предоставление благоустроенного жилого помещения от государства. Она включена в общий список детей-сирот, нуждающихся в жилье. Ее порядковый номер в этой очереди — 685. Судя по темпам обеспечения орловских сирот жильем, с таким порядковым номером ей еще очень долго не удастся получить квартиру.

Но девушке помогло вмешательство прокуратуры. В иске районный прокурор просил суд обязать администрацию Свердловского района обеспечить сироту жильем в соответствии с нормами, установленными федеральным и региональным законодательством. Прокурор подчеркнул, что бездействие администрации района, выразившееся в непредоставлении жилого помещения, является незаконным.

Кроме того, в очередной раз в суде прозвучал тезис о том, что обеспечение сирот жильем не может быть поставлено в зависимость от каких-либо «внешних» условий, например, от отсутствия у администрации денег или свободного жилья. Номер в очереди тоже значения не имеет. В законе нет ни слова о том, что реализация права на жилье зависит от очередности. Сама очередь, по сути, появилась и существует из-за чиновников. Ее бы попросту не было, если бы сирот своевременно обеспечивали жильем.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора и обязал районную администрацию предоставить сироте благоустроенное жилье. Впрочем, у чиновников есть право обжаловать это решение и побороться с сиротой в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»