Мэрия Орла отчиталась о вывозе 4 тысяч кубометров снега

Количество техники, которая работает в городе, превысило 60 единиц

За минувшую ночь с улиц Орла вывезли более 4 тысяч кубометров снега, отчиталась администрация города. Ночью в областном центре работали более 60 единиц техники, в том числе 30 самосвалов и 15 комбинированных дорожных машин.

«По информации «Спецавтобазы», вывезли 4 099 кубометров снега со следующих участков: Тургеневского и Октябрьского мостов, улиц 1-й Посадской, Брестской, Полесской, Герцена, 60-летия Октября, Красноармейской, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, 1-й и 3-й Курской, Ленина, пл. Ленина, Московского шоссе и пер. Новосильского», — сообщила мэрия.

Кроме того, по Комсомольской, Авиационной, Спивака, Васильевской, Колхозной, Городской и ряду других улиц прошёлся грейдер. За ночь на дороги Орла высыпали 210 тонн пескосоляной смеси.

ИА «Орелград»