На благоустройство воинских захоронений Орловской области потратят 1 млн рублей

15.2.2021 | 12:30 Новости, Общество

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Средства выделят из регионального бюджета.

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8 февраля правительство Орловской области постановило выделить бюджетам городских округов и муниципальных районов субсидии на ремонт и благоустройство воинских захоронений, братских могил и памятных знаков.

Средства распределили между Хотынецким, Колпнянским, Кромским, Покровским и Дмитровским районами, а также городом Ливны. Первые три получат по 230 тыс. рублей, Колпнянский и Кромской районы – по 200 тыс. рублей, Покровскому району выделили 170 тыс. рублей, Дмитровскому – 130 тыс. рублей, Ливнам – 70 тыс. рублей.

Ремонт финансируется по государственной областной программе «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

ИА «Орелград»

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