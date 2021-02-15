На благоустройство воинских захоронений Орловской области потратят 1 млн рублей

Средства выделят из регионального бюджета.

8 февраля правительство Орловской области постановило выделить бюджетам городских округов и муниципальных районов субсидии на ремонт и благоустройство воинских захоронений, братских могил и памятных знаков.

Средства распределили между Хотынецким, Колпнянским, Кромским, Покровским и Дмитровским районами, а также городом Ливны. Первые три получат по 230 тыс. рублей, Колпнянский и Кромской районы – по 200 тыс. рублей, Покровскому району выделили 170 тыс. рублей, Дмитровскому – 130 тыс. рублей, Ливнам – 70 тыс. рублей.

Ремонт финансируется по государственной областной программе «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

ИА «Орелград»